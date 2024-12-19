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Путин рассказал, что за время СВО почти перестал смеяться

Президент Владимир Путин ответил на вопрос спецкорреспондента «Ъ» Андрея Колесникова о том, что в нем изменилось за почти три года проведения специальной военной операции. Глава государства рассказал, что почти перестал улыбаться и смеяться за это время.

Источник: РИА "Новости"

«Эти три года, два с лишним, конечно, были серьезным испытанием для всех нас, для страны, для меня. Мы сейчас шутим, смех в зале раздается. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться. Я стал совершенствовать свои навыки в поиске ключевых вопросов и возможности сосредоточить свое внимание на их решении», — поделился Владимир Путин во время «Итогов года».

При этом президент подчеркнул, что решение о проведении СВО было вынужденным. Такое решение, отметил он, стоило принимать раньше и начинать готовиться заранее.

Владимир Путин, объявляя о начале военной операции 24 февраля 2022 года, назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей Донбасса. В сентябре того же года он назвал целью спецоперации ликвидацию «антироссийского анклава» на территории Украины.

Путин Владимир