Путин рассказал, что за время СВО почти перестал смеяться

«Эти три года, два с лишним, конечно, были серьезным испытанием для всех нас, для страны, для меня. Мы сейчас шутим, смех в зале раздается. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться. Я стал совершенствовать свои навыки в поиске ключевых вопросов и возможности сосредоточить свое внимание на их решении», — поделился Владимир Путин во время «Итогов года».
При этом президент подчеркнул, что решение о проведении СВО было вынужденным. Такое решение, отметил он, стоило принимать раньше и начинать готовиться заранее.
Владимир Путин, объявляя о начале военной операции 24 февраля 2022 года, назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей Донбасса. В сентябре того же года он назвал целью спецоперации ликвидацию «антироссийского анклава» на территории Украины.