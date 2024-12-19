Путин рассказал, что за время СВО почти перестал смеяться

«Эти три года, два с лишним, конечно, были серьезным испытанием для всех нас, для страны, для меня. Мы сейчас шутим, смех в зале раздается. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться. Я стал совершенствовать свои навыки в поиске ключевых вопросов и возможности сосредоточить свое внимание на их решении», — поделился Владимир Путин во время «Итогов года».