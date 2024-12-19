Путин ответил на вопрос, изменил бы он свое решение о военной операции

«Гипотетический вопрос — если бы можно было вернуться. Вы знаете, если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная, что сейчас происходит. О чем бы я подумал — это то, что такое решение, которое было в начале 2022-го принято, нужно было бы принимать раньше. Зная об этом, надо было бы готовиться раньше к этим мероприятиям, в том числе и к СВО», — сказал он.