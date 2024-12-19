Путин ответил на вопрос, изменил бы он свое решение о военной операции

«Гипотетический вопрос — если бы можно было вернуться. Вы знаете, если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная, что сейчас происходит. О чем бы я подумал — это то, что такое решение, которое было в начале 2022-го принято, нужно было бы принимать раньше. Зная об этом, надо было бы готовиться раньше к этим мероприятиям, в том числе и к СВО», — сказал он.
Глава государства отметил, что Россию «вынудили» начать операцию, особой подготовки к ней не было. По его словам, ее начало было связано с тем, что дальше «невозможно» было терпеть и ждать ухудшения ситуации, особенно на фоне того, что в Киеве отказались от соблюдения Минских соглашений и заявили о претензиях «на какое-то оружие массового поражения». «Мы увидели, что началось военное освоение Донбасса с параллельным уничтожением всего, что связано с Россией», — заявил он.
Ранее в ходе прямой линии Путин заявил, что Россия готова к переговорам и компромиссам по Украине, но Киев «в прямом и переносном смысле» отказывается от диалога. «Результатом переговоров всегда являются компромиссы», — подчеркнул он.
Глава государства также рассказал, что Россия «минимум три раза» соглашалась на договоренности по вопросам энергетической инфраструктуры, судоходству в Черном море, переговоры шли через посредников, в частности, Турцию. Но Украина от сделок отказывалась.
Он также напомнил о предложении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Рождество. Пересказывая разговор с венгерским политиком, Путин сказал, что тот задал вопрос: «чего вам стоит, на день на два» устроить перемирие? «Ничего противник за эти два дня сделать не сможет», — привел Путин слова Орбана. «Ну да, наверное это так», согласился российский президент. Однако Киев от предложения отказался.