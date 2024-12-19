ВСУ ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области

Вопрос ударов западным оружием по территории России накануне затронул глава Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе. Он пояснил, что ВСУ не могут самостоятельно вводить данные космической разведки и обеспечивать подготовку полетных заданий для ракет. Таким образом, США стали непосредственными участниками конфликта на Украине, что означает его эскалацию.