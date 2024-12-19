Хинштейн: несколько населенных пунктов в Курской области «снесены с лица земли»

Врио губернатора подчеркнул, что все поставленные президентом задачи, в том числе по восстановлению пострадавших населенных пунктов, будут выполнены. Глава региона не назвал количество уничтоженных сел и поселков, пояснив, что это невозможно сделать, пока территория не зачищена от ВСУ.
Также Александр Хинштейн созвонился с жительницей Большесолдатского района Курской области Татьяной Зибровой, которая задала президенту о вторжении ВСУ и восстановлении инфраструктуры. Он отметил, что благодаря поддержке Владимира Путина региону будет легче оказывать помощь жителям приграничных территорий. В ближайшее время Курская область получит транш на выплату жилищных сертификатов. Власти будут выдавать их людям в том числе и в период новогодних праздников.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В регионе введены режимы КТО и ЧС. 12 августа тогдашний губернатор Алексей Смирнов сказал, что под контролем ВСУ были 28 населенных пунктов, с тех пор эти данные не обновляли. Приграничные районы покинули более 150 тыс. человек, порядка 50 тыс. уже вернулись домой. Власти приграничных районов сообщают, что находиться в них пока небезопасно.