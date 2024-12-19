Хинштейн: несколько населенных пунктов в Курской области «снесены с лица земли»

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В регионе введены режимы КТО и ЧС. 12 августа тогдашний губернатор Алексей Смирнов сказал, что под контролем ВСУ были 28 населенных пунктов, с тех пор эти данные не обновляли. Приграничные районы покинули более 150 тыс. человек, порядка 50 тыс. уже вернулись домой. Власти приграничных районов сообщают, что находиться в них пока небезопасно.