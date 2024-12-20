Минобороны сообщило об уничтожении пехоты ВСУ в курском приграничье

Военное ведомство поделилось кадрами боевой работы артиллеристов. «В ходе воздушной разведки тульскими десантниками было обнаружено скопление пехоты ВСУ в лесопосадке в приграничном районе Курской области. После доразведки и подтверждения цели, координаты были немедленно переданы расчету 122-мм гаубицы Д-30, который в считанные минуты развернул орудие и нанес огневое поражение пехоте противника», — рассказали в Минобороны РФ.