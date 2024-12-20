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Минобороны сообщило об уничтожении пехоты ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Расчет 122-мм буксируемой гаубицы Д-30 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожил скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесопосадке в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство поделилось кадрами боевой работы артиллеристов. «В ходе воздушной разведки тульскими десантниками было обнаружено скопление пехоты ВСУ в лесопосадке в приграничном районе Курской области. После доразведки и подтверждения цели, координаты были немедленно переданы расчету 122-мм гаубицы Д-30, который в считанные минуты развернул орудие и нанес огневое поражение пехоте противника», — рассказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что расчеты гаубицы Д-30 ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов с боеприпасами и укрепленных позиций ВСУ, «помогая штурмовым подразделениям выдавливать украинские подразделения с нашей территории в приграничных районах Курской области».

Как подчеркнули в Минобороны России, артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях. «От расчета установок координат цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, навыки отработаны до автоматизма. Десантники-артиллеристы с расстояния свыше 8 км ведут прицельный огонь», — добавили в ведомстве.