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Расчет «Тор-М1» прикрыл ВС РФ при наступлении на красноармейском направлении

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» прикрыл мотострелковые и танковые подразделения группировки войск «Центр» от разведывательных и ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе наступательных действий на красноармейском направлении спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В оборонном ведомстве показали кадры боевой работы расчета ЗРК «Тор-М1». «Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса “Тор-М1” группировки войск “Центр” в ходе боевой работы прикрыли наступательные действия мотострелковых и танковых подразделений от разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Боевая работа расчетов ЗРК осуществляется в круглосуточном режиме. «Получив задачу, военнослужащие проводят мониторинг воздушного пространства в районе выполнения боевых задач наших подразделений. При обнаружении воздушных целей — управляемых и противорадиолокационных ракет, самолетов, вертолетов, крылатых ракет, разведывательных и ударных беспилотников, расчет берет их на сопровождение и при подтверждении цели производит ее уничтожение», — отметили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника.