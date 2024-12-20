Расчет «Тор-М1» прикрыл ВС РФ при наступлении на красноармейском направлении

Боевая работа расчетов ЗРК осуществляется в круглосуточном режиме. «Получив задачу, военнослужащие проводят мониторинг воздушного пространства в районе выполнения боевых задач наших подразделений. При обнаружении воздушных целей — управляемых и противорадиолокационных ракет, самолетов, вертолетов, крылатых ракет, разведывательных и ударных беспилотников, расчет берет их на сопровождение и при подтверждении цели производит ее уничтожение», — отметили в Минобороны РФ.