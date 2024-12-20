Расчет «Тор-М1» прикрыл ВС РФ при наступлении на красноармейском направлении

В оборонном ведомстве показали кадры боевой работы расчета ЗРК «Тор-М1». «Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса “Тор-М1” группировки войск “Центр” в ходе боевой работы прикрыли наступательные действия мотострелковых и танковых подразделений от разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Боевая работа расчетов ЗРК осуществляется в круглосуточном режиме. «Получив задачу, военнослужащие проводят мониторинг воздушного пространства в районе выполнения боевых задач наших подразделений. При обнаружении воздушных целей — управляемых и противорадиолокационных ракет, самолетов, вертолетов, крылатых ракет, разведывательных и ударных беспилотников, расчет берет их на сопровождение и при подтверждении цели производит ее уничтожение», — отметили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника.