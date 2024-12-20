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Над Черным морем сбиты 14 беспилотников ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. 14 — над акваторией Черного моря, 5 — над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Также, по данным Минобороны, 16 БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края. Всего дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов.