Над Черным морем сбиты 14 беспилотников ВСУ

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. 14 — над акваторией Черного моря, 5 — над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.