На СВО погиб 46-летний инженер-нефтяник Сирин Дусаков из Пермского края

Как рассказывает муниципалитет, мужчина родился в селе Новый Ашап в марте 1978 года. После окончания школы он учился в Пермском нефтяном колледже и служил в морской пехоте. Высшее образование прикамец получил в Тюменском нефтяном университете и работал инженером-технологом на Пермской нефтяной базе.