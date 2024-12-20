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На СВО погиб 46-летний инженер-нефтяник Сирин Дусаков из Пермского края

У него остались сын и дочь.

Источник: Reuters

Инженер-нефтяник Сирин Дусаков из Пермского края погиб на специальной военной операции в возрасте 46-ти лет, сообщает администрация Бардымского округа.

Как рассказывает муниципалитет, мужчина родился в селе Новый Ашап в марте 1978 года. После окончания школы он учился в Пермском нефтяном колледже и служил в морской пехоте. Высшее образование прикамец получил в Тюменском нефтяном университете и работал инженером-технологом на Пермской нефтяной базе.

1 августа 2024 года Сирин Дусаков подписал контракт на прохождение военной службы. Позже мужчина также получил удостоверение «Ветеран боевых действий». Он погиб 23 октября 2024 года во время выполнения задач СВО. У гвардии младшего сержанта Дусакова остались супруга, дочь и сын.

«Скорбим вместе с его родными и близкими. Покойся с миром», — заключили в администрации Бардымского округа.

Погибшего бойца похоронили на родине в селе Новый Ашап 19 декабря.