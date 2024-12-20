16 БПЛА уничтожили над Кубанью и 14 над Черным морем в ночь на 20 декабря

Кроме того, дежурными средствами ПВО были уничтожены 14 беспилотников над Черным морем. Еще пять дронов перехватили над Брянской областью и один — над Белгородской. Всего в ночь на 20 декабря над территорией Российской Федерации было перехвачено и уничтожено 36 беспилотников самолетного типа.