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16 БПЛА уничтожили над Кубанью и 14 над Черным морем в ночь на 20 декабря

Над Кубанью уничтожили 16 беспилотников и 14 над акваторией Черного моря.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 20 декабря ВСУ попытались атаковали беспилотниками объекты на территории регионов России. Дроны также были запущены в сторону Краснодарского края.

«16 БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края», — сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, дежурными средствами ПВО были уничтожены 14 беспилотников над Черным морем. Еще пять дронов перехватили над Брянской областью и один — над Белгородской. Всего в ночь на 20 декабря над территорией Российской Федерации было перехвачено и уничтожено 36 беспилотников самолетного типа.

Напомним, днем ранее над территорией России сбили 84 украинских беспилотника. Один из них уничтожили над Краснодарским краем.