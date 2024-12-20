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Депутат из Новосибирска отправится добровольцем в зону СВО

Депутат заверил, что в период его отсутствия работа на округе не остановится.

Источник: Совет депутатов Новосибирска

Депутат Совета депутатов Новосибирска Виктор Стрельников сообщил в своём аккаунте в соцсети «ВКонтакте», что готовится к отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО). Он подписал контракт с минобороны и прошёл медкомиссию, его распределили в десантные войска, обучение пройдёт в ЛНР.

Стрельников отметил, что переговоры о завершении СВО становятся всё более актуальными и должны проходить на условиях России. Он также выразил соболезнования в связи с гибелью своего товарища Егора Овсянникова, который ушёл добровольцем на фронт.

Депутат заверил, что в период его отсутствия работа на округе не остановится, и его помощники продолжат проекты в штатном режиме.