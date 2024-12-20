В Киеве прогремела серия взрывов

О взрывах агентство сообщало в 8:02, 8:06, 8:12, 8:13 и 8:24 мск.
В Голосеевском районе столицы Украины горят машины, сообщил мэр Виталий Кличко. Туда направились медики. ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщает о нескольких сериях взрывов, видно «очень яркое зарево».
Киевская городская военная администрация сообщила, что в Голосеевском районе загорелось пять машин, повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба. Кличко написал, что повреждения получила тепломагистраль, есть возгорания на крышах зданий. По данным администрации, в Днепровском районе украинской столицы поврежден недострой, а в Соломенском районе произошло возгорание в здании.
По данным мэра города, в Голосеевском районе госпитализировали двух пострадавших. Глава военной администрации Киева Сергей Попко сообщил об одном погибшем в этом районе.
«Страна» пишет, что горят склады в Бориспольском районе Киевской области. Военная администрация региона в 8:10 мск сообщила о работе сил противовоздушной обороны.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.