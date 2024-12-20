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В Киеве прогремела серия взрывов

В Киеве после ночной воздушной тревоги звучат новые взрывы, сообщает «РБК Украина». Киевская военная администрация заявляет об угрозе ракетной атаки.

Источник: Reuters

О взрывах агентство сообщало в 8:02, 8:06, 8:12, 8:13 и 8:24 мск.

В Голосеевском районе столицы Украины горят машины, сообщил мэр Виталий Кличко. Туда направились медики. ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщает о нескольких сериях взрывов, видно «очень яркое зарево».

Киевская городская военная администрация сообщила, что в Голосеевском районе загорелось пять машин, повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба. Кличко написал, что повреждения получила тепломагистраль, есть возгорания на крышах зданий. По данным администрации, в Днепровском районе украинской столицы поврежден недострой, а в Соломенском районе произошло возгорание в здании.

По данным мэра города, в Голосеевском районе госпитализировали двух пострадавших. Глава военной администрации Киева Сергей Попко сообщил об одном погибшем в этом районе.

«Страна» пишет, что горят склады в Бориспольском районе Киевской области. Военная администрация региона в 8:10 мск сообщила о работе сил противовоздушной обороны.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.