В Киеве прогремела серия взрывов

Киевская городская военная администрация сообщила, что в Голосеевском районе загорелось пять машин, повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба. Кличко написал, что повреждения получила тепломагистраль, есть возгорания на крышах зданий. По данным администрации, в Днепровском районе украинской столицы поврежден недострой, а в Соломенском районе произошло возгорание в здании.