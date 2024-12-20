ВС России нанесли групповой удар в ответ на обстрел Ростовской области

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро “Луч”, осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов “Нептун”, крылатых ракет наземного базирования РСЗО “Ольха”, а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot», — рассказали в ведомстве.
Цели удара достигнуты, все объекты поражены.
В Минобороны подчеркнули, что это ответ на попытку ВСУ атаковать американскими и британскими ракетами предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Так, 18 декабря противник выпустил шесть ATACMS и четыре Storm Shadow. Расчеты ЗРК сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонилась от цели и упала на территорию комбината, повредив техническое строение.
Вопрос ударов западным оружием по территории России затронул глава Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе. Он пояснил, что ВСУ не могут самостоятельно вводить данные космической разведки и готовить полетные задания для ракет. Таким образом, США стали непосредственным участником конфликта на Украине, что означает его эскалацию, подчеркнул начальник Генштаба.