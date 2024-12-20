ВСУ потеряли за неделю из-за группировки «Днепр» до 440 военных

«Потери противника составили до 440 военнослужащих, 20 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе три 155-мм гаубицы М777 производства США. Кроме того, уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.