ВСУ потеряли за неделю из-за группировки «Днепр» до 440 военных

«Потери противника составили до 440 военнослужащих, 20 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе три 155-мм гаубицы М777 производства США. Кроме того, уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами», — сказали в ведомстве.