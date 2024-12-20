роме того, российская армия за неделю поразила различные формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожила шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, три британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и управляемую ракету большой дальности «Нептун».
В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен сдались 59 украинских боевиков.
Ранее, 19 декабря, стало известно об освобождении ВС РФ населенных пунктов Зеленовка и Новый Комар в ДНР. Отмечается, что они были освобождены подразделениями группировки «Восток».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.