роме того, российская армия за неделю поразила различные формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожила шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, три британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и управляемую ракету большой дальности «Нептун».