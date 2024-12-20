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ВС РФ освободили населенные пункты Успеновка и Новопустынка в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Успеновка и Новопустынка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

роме того, российская армия за неделю поразила различные формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожила шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, три британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и управляемую ракету большой дальности «Нептун».

В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен сдались 59 украинских боевиков.

Ранее, 19 декабря, стало известно об освобождении ВС РФ населенных пунктов Зеленовка и Новый Комар в ДНР. Отмечается, что они были освобождены подразделениями группировки «Восток».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.