Военнослужащему из Самарской области списали задолженность

Ранее мужчина взял для своей большой семьи в ипотеку квартиру, которая позволила всем ее членам иметь в доме свое пространство. С начала дела с выплатами шли хорошо, однако финансовая нагрузка оказалась слишком высокой, и к концу текущего года в отношении мужчины и его супруги возбудили исполнительные производства о взыскании задолженности по ипотеке.