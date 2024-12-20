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Военнослужащему из Самарской области списали задолженность

Отправившийся защищать родину житель Самарской области воспользовался правом списания долга по ипотеке.

Отправиться на защиту родины и будущего троих своих детей 31-летний житель Самарской области собирался уже давно и в начале декабря молодой человек подписал контракт с Министерством обороны.

Ранее мужчина взял для своей большой семьи в ипотеку квартиру, которая позволила всем ее членам иметь в доме свое пространство. С начала дела с выплатами шли хорошо, однако финансовая нагрузка оказалась слишком высокой, и к концу текущего года в отношении мужчины и его супруги возбудили исполнительные производства о взыскании задолженности по ипотеке.

Судебные приставы Волжского района Самарской области сообщили супругам, что они могут воспользоваться возможностью по прекращению исполнительного производства по взысканию кредитной задолженности. Жена военнослужащего написала соответствующее заявление и приложила к нему копии необходимых документов, подтверждающих прохождение им службы в зоне специальной военной операции.

В течение одного дня исполнительные производства о взыскании задолженности по ипотеке в 3,5 млн руб. в отношении супругов были прекращены.

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