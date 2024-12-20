Главное из брифинга Минобороны 14−20 декабря 2024 года: сводка за неделю

По объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли 24 удара
За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Среди пораженных целей: объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, военные аэродромы, места сборки и хранения БПЛА, воинский эшелон на станции разгрузки, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Группа «Север» атаковала противника в Харьковском направлении
Подразделения «Северной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника и пограничному отряду погранслужбы Украины в Харьковской области.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: до 2 675 военнослужащих, девять танков, 73 боевые бронированные машины, 68 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 и 26 орудий полевой артиллерии.
Подразделения «Запада» уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение 14 бригадам противника и отразив 18 контратак штурмовиков ВСУ.
Противник потерял более 3 610 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, шесть бронетранспортеров, четыре другие боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 57 орудий полевой артиллерии. Также российские бойцы уничтожили четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и шесть складов с боеприпасами.
Подразделения «Юга» освободили пять населенных пунктов в ДНР
Бойцы «Южной» группировки за неделю взяли под контроль населенные пункты Анновка, Веселый Гай, Елизаветовка, Трудовое и Успеновка ДНР.
Российские военнослужащие нанесли поражение 17 бригадам противника.
За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2 365 военнослужащих, танк, пять бронетранспортеров, 12 других боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также пять складов с боеприпасами.
Военнослужащие «Центральной» группировки заняли три населенных пункта ДНР
Подразделения группировки «Центр» за неделю продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны ДНР.
Бойцы «Центра» нанесли поражение 17 бригадам и двум штурмовым батальонам противника, отразив за неделю 67 контратак украинских штурмовиков.
Потери ВСУ составили свыше 2 945 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 43 орудия полевой артиллерии.
Группировка «Восток» взяла под контроль два села в ДНР
Подразделения «Восточной» группировки войск освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар ДНР.
Российские бойцы нанесли поражение восьми украинским формированиям и отразили 16 контратак штурмовых групп ВСУ.
Потери противника в живой силе составили порядка 1 215 человек. Также ВС РФ уничтожили: два танка, две боевые машины пехоты, 11 других боевых бронированных машин, 22 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии противника.
Бойцы «Днепра» уничтожили машину системы залпового огня HIMARS
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили 10 украинских бригад.
«Потери противника составили до 440 военнослужащих, 20 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе три 155-мм гаубицы М777. Кроме того, уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса “Patriot” производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами», — сообщили в Минобороны РФ.
Результаты работы средств ПВО за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, управляемую ракету большой дальности «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 519 БПЛА самолетного типа.