Подполье: при ударе по СБУ погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ

Там подчеркнули, что это стало ответом на попытку украинских войск атаковать американскими и британскими ракетами предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Так, 18 декабря противник выпустил шесть ATACMS и четыре Storm Shadow. Расчеты ЗРК сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонилась от цели и упала на территорию комбината, повредив техническое строение.