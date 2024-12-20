Подполье: при ударе по СБУ погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ

«Прилет по управлению СБУ По слухам, погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов. Также говорят о гибели трех высоких чинов из ТЦК», — сказал он.
Как отметил Лебедев, после атаки в Киеве проходят выборочные проверки Службы безопасности Украины, останавливают машины, городской транспорт, проверяют телефоны, наличие документов.
«Киевляне пишут, что среди военных и руководства города какая-то истерика», — добавил координатор подполья.
Ранее в пятницу Минобороны России сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», крылатых ракет наземного базирования РСЗО «Ольха», а также по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot".
Цели удара достигнуты, все объекты поражены, отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что это стало ответом на попытку украинских войск атаковать американскими и британскими ракетами предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Так, 18 декабря противник выпустил шесть ATACMS и четыре Storm Shadow. Расчеты ЗРК сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонилась от цели и упала на территорию комбината, повредив техническое строение.