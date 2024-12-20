Россия вернула с территории Украины тела 42 погибших военных

Украинской стороне вернули тела 503 погибших украинских военных.
Саралиев уточнил, что обмен произошел 20 декабря.
Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщал, что 403 тела были переданы с донецкого направления, 12 — с луганского, 57 — с запорожского, а оставшиеся были возвращены из моргов на территории России.
9 декабря омбудсмен Татьяна Москалькова также сообщила, что Москва передала Киеву тела погибших при крушении в январе в Белгородской области военного самолета Ил-76, перевозившего военнопленных. По данным Минобороны, на борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных бойцов ВСУ. Все они погибли. Когда именно украинской стороне были переданы тела, омбудсмен не уточнила.
Президент России Владимир Путин еще летом говорил, что безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти. По его словам, ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными, соотношение примерно 50 на 50. Тогда же он сообщил, что на Украине в плену находятся 1348 российских солдат и офицеров, в России — 6465 украинских.