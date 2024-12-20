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Россия вернула с территории Украины тела 42 погибших военных

В Россию вернули тела 42 погибших военных. Об этом заявил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Источник: РИА "Новости"

Украинской стороне вернули тела 503 погибших украинских военных.

Саралиев уточнил, что обмен произошел 20 декабря.

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщал, что 403 тела были переданы с донецкого направления, 12 — с луганского, 57 — с запорожского, а оставшиеся были возвращены из моргов на территории России.

9 декабря омбудсмен Татьяна Москалькова также сообщила, что Москва передала Киеву тела погибших при крушении в январе в Белгородской области военного самолета Ил-76, перевозившего военнопленных. По данным Минобороны, на борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных бойцов ВСУ. Все они погибли. Когда именно украинской стороне были переданы тела, омбудсмен не уточнила.

Президент России Владимир Путин еще летом говорил, что безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти. По его словам, ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными, соотношение примерно 50 на 50. Тогда же он сообщил, что на Украине в плену находятся 1348 российских солдат и офицеров, в России — 6465 украинских.