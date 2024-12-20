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ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области

ВОРОНЕЖ, 20 дек — РИА Новости. Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава Рыльского района Андрей Белоусов.

Источник: РИА "Новости"

«Есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты. Ракеты прилетели, массированный обстрел города», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего было около 15 прилетов.

Рыльск находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на месте удара работают все оперативные службы, в город выехали его заместители. Сам Хинштейн отправится в Рыльск из Москвы после заседания Госсовета.

Всем пострадавшим семьям окажут помощь в полном объеме, подчеркнул врио губернатора.

Минобороны ранее на этой неделе опубликовало данные о зонах досягаемости дальнобойных ракет, которые страны НАТО поставляют Украине. Из них следует, что в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG — ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области, Крым и западные части Краснодарского края и Волгоградской области. Также в зоне поражения находятся регионы ЦФО — Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области, а также частично Калужская, Смоленская и Тамбовская области.

Как подчеркивает Минобороны, на каждый удар по территории России последует неминуемый ответ.