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В Иркутске семьи участников спецоперации получили ордена Мужества

Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил ордена Мужества семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной операции.

Источник: Соцсети

Награды были переданы родственникам Владимира Фалеева, Сергея Харькова, Андрея Балацкого, Романа Семенова, Алексея Новикова, Владислава Белуша, Антона Лямкина, Антона Нелюбина и Никиты Агапова. Об этом сообщает городская администрация.

В ходе церемонии мэр подчеркнул важность памяти о подвиге защитников Отечества и выразил глубокое уважение к их жертвенности. Он отметил, что Иркутск гордится подвигами этих героев и заверил семьи, что память о них будет увековечена. В городе продолжается работа по установке мемориальных досок на фасадах образовательных учреждений, где учились погибшие военнослужащие, что станет знаком признания их мужества и преданности Родине.