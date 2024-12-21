В Иркутске семьи участников спецоперации получили ордена Мужества

В ходе церемонии мэр подчеркнул важность памяти о подвиге защитников Отечества и выразил глубокое уважение к их жертвенности. Он отметил, что Иркутск гордится подвигами этих героев и заверил семьи, что память о них будет увековечена. В городе продолжается работа по установке мемориальных досок на фасадах образовательных учреждений, где учились погибшие военнослужащие, что станет знаком признания их мужества и преданности Родине.