ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над тремя российскими областями

«С 19.00 до 20.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и по одному — над территориями Курской и Брянской областей», — говорится в сообщении.