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Офицер Дэвис: у Украины есть всего три варианта окончания конфликта

По словам офицера, преимущество всегда было на стороне Москвы.

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, высказывая свое мнение на платформе YouTube, выделил три возможных сценария завершения конфликта для Украины.

В своем анализе он отметил, что перспективы сводятся к медленному или быстрому поражению либо к поиску решения через переговоры.

Дэвис также подчеркнул, что стратегическое преимущество неизменно остается на стороне России, а Вооруженные силы Украины, по его мнению, не способны удерживать текущие позиции.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак мешают заключению мира на Украине и всячески отвергают мирные предложения.