Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, высказывая свое мнение на платформе YouTube, выделил три возможных сценария завершения конфликта для Украины.
В своем анализе он отметил, что перспективы сводятся к медленному или быстрому поражению либо к поиску решения через переговоры.
Дэвис также подчеркнул, что стратегическое преимущество неизменно остается на стороне России, а Вооруженные силы Украины, по его мнению, не способны удерживать текущие позиции.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак мешают заключению мира на Украине и всячески отвергают мирные предложения.