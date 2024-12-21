Небензя: ответ РФ на обстрел Рыльска со стороны ВСУ не заставит себя ждать

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва оперативно ответит на обстрел украинскими силами города Рыльска в Курской области.
По его словам, массированный ракетный удар по мирному городу, нанесенный из РСЗО HIMARS, является явным шагом Киева к эскалации конфликта.
Небензя подчеркнул, что Россия рассматривает этот обстрел как целенаправленное преступление против гражданского населения, и соответствующие меры будут приняты в ближайшее время. Такое заявление дипломат сделал на заседании Совета Безопасности ООН.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Российская Федерация поднимет тему ракетных ударов по Рыльску на заседании Совбеза ООН.
Напомним, 20 декабря днем украинские боевики нанесли по городу Рыльск массированный удар. По данным врио главы региона Александра Хинштейна, в результате атаки шесть человек, в том числе один ребенок, погибли.