Он напомнил, что Кириллов неоднократно представлял доказательства военной биологической активности США на территории Украины. Небензя подчеркнул, что Россия располагает основаниями полагать, что в закрытых биологических лабораториях США, расположенных по всему миру, велась разработка биологического оружия. Он также заверил, что расследование этой деятельности будет продолжено, несмотря на трагическую гибель генерала, с целью разоблачить тех, кто осуществлял антигуманные эксперименты на гражданах Украины.