Хинштейн заявил, что после удара ВСУ по Рыльску без тепла остались 88 домов

В результате удара украинской армии по городу Рыльск без отопления остаются 88 жилых домов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Специалисты обещают восстановить тепло в 80 домах уже к утру, по остальным — в течение завтрашнего дня», — отметил он.
Хинштейн добавил, что в населенный пункт доставлены обогреватели, которые будут выдавать по заявкам местных жителей. Также на месте развернут оперштаб регионального правительства. Кроме того, врио губернатора отметил, что временно были затянуты пленкой 65 из 68 окон в домах.
Также он сообщил, что в нескольких домах прервано газоснабжение. По его словам, после завершения работы саперов приступят к разбору завалов и ремонтным работам. Подачу газа возобновят к середине дня 21 декабря.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия оперативно ответит на обстрел Рыльска со стороны Вооруженных сил Украины.
До этого Хинштейн говорил, что шесть человек, в том числе один ребенок, предварительно, погибли в городе Рыльск Курской области в результате атаки ВСУ.