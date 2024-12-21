Хинштейн заявил, что после удара ВСУ по Рыльску без тепла остались 88 домов

Хинштейн добавил, что в населенный пункт доставлены обогреватели, которые будут выдавать по заявкам местных жителей. Также на месте развернут оперштаб регионального правительства. Кроме того, врио губернатора отметил, что временно были затянуты пленкой 65 из 68 окон в домах.