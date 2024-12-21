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Хинштейн опроверг информацию о массовых пожарах в Рыльске после обстрела ВСУ

КУРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опроверг информацию о массовых пожарах в городе Рыльск после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Ни о каких массовых пожарах речи нет и идти не может. Согласно официальным данным ГУ МЧС России по Курской области, в результате налетов ВСУ возгорание произошло только на двух объектах», — написал врио губернатора региона.

Так, как уточнил Хинштейн, возгорание на крыше Дома культуры было локализовано 20 декабря в 18:43 мск и полностью ликвидировано в 18:48 мск. Возгорание в здании педагогического колледжа на данный момент ликвидируется. Пожар был локализован, угрозы распространения огня нет.

«На месте работает достаточная группировка сил и средств (27 человек и 7 единиц техники). Площадь пожара составляет 1,5 тыс. м», — отметил он.

МЧС
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