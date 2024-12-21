Хинштейн опроверг информацию о массовых пожарах в Рыльске после обстрела ВСУ

Так, как уточнил Хинштейн, возгорание на крыше Дома культуры было локализовано 20 декабря в 18:43 мск и полностью ликвидировано в 18:48 мск. Возгорание в здании педагогического колледжа на данный момент ликвидируется. Пожар был локализован, угрозы распространения огня нет.