Хинштейн опроверг сообщения об ударе ВСУ по детской больнице в Рыльске

Кроме того, он опроверг информацию о полном отключении электроэнергии в Рыльске. По его словам, проблемы с энергоснабжением касались только районов, где проводились работы по тушению пожаров и разминированию. На данный момент одно из возгораний еще не локализовано. Хинштейн также пояснил, что временные отключения электроэнергии могли затронуть лишь несколько близлежащих домов, но это не влияет на общую ситуацию, которая находится под контролем.