Хинштейн опроверг сообщения об ударе ВСУ по детской больнице в Рыльске

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн опроверг распространяющиеся в социальных сетях сообщения о ракетных ударах ВСУ по детской больнице в Рыльске, заявив, что в городе нет отдельного медицинского учреждения для детей.
Хинштейн уточнил, что все маленькие пациенты получают лечение в Рыльской центральной районной больнице, и добавил, что все отделения этого учреждения функционируют в усиленном режиме, а ни медперсонал, ни пациенты не пострадали.
Кроме того, он опроверг информацию о полном отключении электроэнергии в Рыльске. По его словам, проблемы с энергоснабжением касались только районов, где проводились работы по тушению пожаров и разминированию. На данный момент одно из возгораний еще не локализовано. Хинштейн также пояснил, что временные отключения электроэнергии могли затронуть лишь несколько близлежащих домов, но это не влияет на общую ситуацию, которая находится под контролем.
Врио губернатора призвал жителей доверять только проверенным и официальным источникам информации.
Ранее стало известно, что в результате удара Вооруженных сил Украины по городу Рыльск без отопления остаются 88 жилых домов.