Гусев: силы ПВО уничтожили несколько украинских БПЛА в Воронежской области

Несколько беспилотников Вооруженных сил Украины были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны и РЭБ в пригороде Воронежа и двух районах области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Гусев.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отметил губернатор.
Он также добавил, что режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинские войска атаковали село Репяховка и город Шебекино, в результате чего пострадали двое мужчин.
Министерство обороны России сообщало, что в ночь на пятницу средства ПВО пресекли попытки атак 36 украинских беспилотников на территории РФ.