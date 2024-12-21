Российские зенитчики сбили в зоне СВО украинские беспилотники

«Расчет самоходной спаренной зенитной установки ЗУ-23 мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск “Запад” в районе ожидания получает срочную боевую задачу на уничтожение разведывательного дрона», — сообщили в МО РФ.
Уточняется, что расчет, зафиксировав БПЛА, принял решение на уничтожение беспилотника.
«В ходе огневой работы расчет ЗУ-23 уничтожил дроны-разведчики украинских боевиков “Фурия” и “Лелека-100”, организовав воздушное прикрытие позиций российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции», — добавили в ведомстве.