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Российские зенитчики сбили в зоне СВО украинские беспилотники

ЛУГАНСК, 21 дек — РИА Новости. Российские зенитчики группировки войск «Запад», работающие на зенитной установке ЗУ-23, сбили в зоне спецоперации украинские беспилотники «Лелека-100», и «Фурия», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчет самоходной спаренной зенитной установки ЗУ-23 мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск “Запад” в районе ожидания получает срочную боевую задачу на уничтожение разведывательного дрона», — сообщили в МО РФ.

Уточняется, что расчет, зафиксировав БПЛА, принял решение на уничтожение беспилотника.

«В ходе огневой работы расчет ЗУ-23 уничтожил дроны-разведчики украинских боевиков “Фурия” и “Лелека-100”, организовав воздушное прикрытие позиций российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции», — добавили в ведомстве.