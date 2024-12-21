Российские зенитчики сбили в зоне СВО украинские беспилотники

ЛУГАНСК, 21 дек — РИА Новости. Российские зенитчики группировки войск «Запад», работающие на зенитной установке ЗУ-23, сбили в зоне спецоперации украинские беспилотники «Лелека-100», и «Фурия», сообщили в Минобороны РФ.