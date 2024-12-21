При украинском обстреле Рыльска погибли пять человек, пострадали 12

Ранее в пятницу он сообщал, что, по предварительным данным, украинская атака привела к шести жертвам, включая одного несовершеннолетнего.
«Пострадало 12 человек, у одного повреждение легких средней тяжести, пять погибших, детей среди них нет», — написал Хинштейн.
Город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ около 15:30. Российские средства ПВО сбили несколько ракет противника, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.
При атаке получили повреждения здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные дома.
СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт».