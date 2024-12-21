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При украинском обстреле Рыльска погибли пять человек, пострадали 12

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В результате массированного удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек, пострадали 12, заявил Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в пятницу он сообщал, что, по предварительным данным, украинская атака привела к шести жертвам, включая одного несовершеннолетнего.

«Пострадало 12 человек, у одного повреждение легких средней тяжести, пять погибших, детей среди них нет», — написал Хинштейн.

Город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ около 15:30. Российские средства ПВО сбили несколько ракет противника, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.

При атаке получили повреждения здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные дома.

СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт».