ПВО за ночь уничтожили 19 украинских БПЛА

Ведомство уточнило, что девять беспилотников удалось сбить над Белгородской областью, пять — в Воронежской. Кроме того, по одному дрону уничтожили над территориями Курской области и Краснодарского края. Также силы ПВО ликвидировали три БПЛА над Черным морем.