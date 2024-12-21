Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за ночь уничтожили 19 украинских БПЛА

ПВО за ночь уничтожили 19 украинских БПЛА над территорией России.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 19 украинских дронов над четырьмя российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в релизе.

Ведомство уточнило, что девять беспилотников удалось сбить над Белгородской областью, пять — в Воронежской. Кроме того, по одному дрону уничтожили над территориями Курской области и Краснодарского края. Также силы ПВО ликвидировали три БПЛА над Черным морем.