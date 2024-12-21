Часть упавшего боеприпаса подорвут в районе Воронежской области

В это время жителей разместят в местной школе и Доме культуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Евгений Сидоров.
Боеприпас был найден недалеко от населенного пункта, и его уничтожат на месте падения. Жителей временно разместят в ДК и школе для дополнительной безопасности, при этом домам и ближайшим зданиям ничего не угрожает.
Евгений Сидоров призвал жителей Таловского района и прилегающих муниципалитетов сохранять спокойствие при возникновении громких звуков 21 декабря.
Информацию о типе боеприпаса и его принадлежности глава района не уточнил.