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ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Татарстаном. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«Около 07.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — сообщили в Минобороны.

В пресс-службе раиса сообщили, что на место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. По поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова на место выехал премьер-министр республики. Раису республики регулярно докладывают об обстановке.