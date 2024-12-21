Минобороны: За ночь над Воронежской областью уничтожили пять БПЛА

За минувшую ночь было уничтожено пять вражеских беспилотников над территорией Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны утром в субботу, 21 декабря.
Режим атаки дронов, летящих со стороны Украины, действовал в регионе менее четырех часов. Он был введен в 2:38 и отменен в 6:26.
Как ранее сообщил губернатор Александр Гусев, атаке беспилотников подверглись пригород Воронежа и два района области. Пострадавших и разрушений на земле нет.
В целом за ночь средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них девять были сбиты над Белгородской областью, пять — над Воронежской, три — над акваторией Черного моря и по одному — над Курской областью и Краснодарским краем.