Минобороны: За ночь над Воронежской областью уничтожили пять БПЛА

В целом за ночь средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них девять были сбиты над Белгородской областью, пять — над Воронежской, три — над акваторией Черного моря и по одному — над Курской областью и Краснодарским краем.