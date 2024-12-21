В Казани эвакуировали ряд школ на фоне атак БПЛА

В Казани с целью обеспечения безопасности эвакуировали ряд школ. Учеников проводили в укрытия — они будут находится там до того, пока не будут даны соответствующие распоряжения.
В мэрии Казани поспешили успокоить родителей, отметив, что их детям сейчас безопаснее быть там, где они находятся. В администрации отметили, что не нужно прямо сейчас отправляться забирать детей из школ. Если это потребуется, то об этом сообщат по телефону из школы.
Напомним, в столице Татарстана официально зафиксировали 8 прилетов беспилотников, из которых шесть пришлись на жилой массив. Подробнее — здесь. Аэропорт Казани закрыли на фоне атак беспилотников. Мэрия Казани рассказала, что делать при сигналах тревоги на фоне атак БПЛА.