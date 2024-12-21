ВСУ за сутки использовали более 40 беспилотников для атаки на Белгородскую область

«В Краснояружском районе села Вязовое, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено семь боеприпасов, и атакам семи БПЛА. В селе Репяховка в результате атаки беспилотника ранены двое мужчин. Один из них госпитализирован в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается. Второй после оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно», — написал он.