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ВСУ за сутки использовали более 40 беспилотников для атаки на Белгородскую область

БЕЛГОРОД, 21 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки атаковали населенные пункты в четырех районах и трех муниципальных округах Белгородской области. Противник использовал для атак не менее 40 беспилотных летательных аппаратов, ранены двое мужчин, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«В Краснояружском районе села Вязовое, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено семь боеприпасов, и атакам семи БПЛА. В селе Репяховка в результате атаки беспилотника ранены двое мужчин. Один из них госпитализирован в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается. Второй после оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно», — написал он.

В результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждения получили пять частных домов, пять автомобилей и линия электропередачи. Для атаки на Белгородский район ВСУ использовали 11 беспилотников, восемь из которых сбили силы противовоздушной обороны. Повреждены два частных дома, автомобиль и линия электропередачи.

Еще один дрон ВСУ сбили над Белгородом, обошлось без последствий. В Валуйском муниципальном округе противник нанес удары с помощью шести беспилотников, пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе из-за атаки БПЛА поврежден инфраструктурный объект связи, а Шебекинский муниципальный округ атакован с помощью 14 беспилотников — в результате атаки повреждены три легковых и четыре грузовых автомобиля.

ВСУ сбросили с дрона два взрывных устройства в Борисовском районе, жертв и разрушений нет, а для атаки по населенным пунктам Грайворонского муниципального округа противник использовал 25 боеприпасов в ходе шести обстрелов и четыре беспилотника. По словам главы региона, в одном из сел поврежден частный дом.