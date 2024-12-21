ВСУ за сутки использовали более 40 беспилотников для атаки на Белгородскую область

«В Краснояружском районе села Вязовое, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено семь боеприпасов, и атакам семи БПЛА. В селе Репяховка в результате атаки беспилотника ранены двое мужчин. Один из них госпитализирован в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается. Второй после оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно», — написал он.
В результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждения получили пять частных домов, пять автомобилей и линия электропередачи. Для атаки на Белгородский район ВСУ использовали 11 беспилотников, восемь из которых сбили силы противовоздушной обороны. Повреждены два частных дома, автомобиль и линия электропередачи.
Еще один дрон ВСУ сбили над Белгородом, обошлось без последствий. В Валуйском муниципальном округе противник нанес удары с помощью шести беспилотников, пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе из-за атаки БПЛА поврежден инфраструктурный объект связи, а Шебекинский муниципальный округ атакован с помощью 14 беспилотников — в результате атаки повреждены три легковых и четыре грузовых автомобиля.
ВСУ сбросили с дрона два взрывных устройства в Борисовском районе, жертв и разрушений нет, а для атаки по населенным пунктам Грайворонского муниципального округа противник использовал 25 боеприпасов в ходе шести обстрелов и четыре беспилотника. По словам главы региона, в одном из сел поврежден частный дом.