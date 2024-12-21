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В Каменске-Уральском простились с гранатометчиком, погибшим в зоне СВО

В Каменске-Уральском с воинскими почестями проводили в последний путь 46-летнего Максима Кочебина, погибшего в боях у Кременной в ЛНР.

Источник: администрация Каменска-Уральского

Он служил гранатометчиком мотострелкового батальона, погиб 9 декабря от осколочных ранений, рассказали в администрации Каменска-Уральского. Бойца посмертно представили к медали «За отвагу».

«Максим Евгеньевич — настоящий герой. Он отдал свою жизнь ради нашего будущего, ради будущего нашей великой страны… Вечная память герою», — сказал глава Красногорского района Дмитрий Башарин.

Максим родился и вырос в Каменске-Уральском. После школы поступил в кулинарное училище. Затем получил высшее образование в Ленинградском областном университете и Уральском государственном горном университете. До ухода на спецоперацию работал на одном из крупных предприятий.

Похоронили бойца с воинскими почестями на аллее почетных граждан Волковского кладбища.