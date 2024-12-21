Раис Татарстана: «Казань подверглась массовой атаке БПЛА»

Раис Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал массовую атаку БПЛА в Казани. Напомним, что официально зафиксировали 8 прилетов БПЛА, из которых 6 пришлись на жилой массив.
«Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома», — заявил глава республики в своем telegram-канале.
Минниханов призвал не впадать в панику. Развернуты все силы. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Прошла эвакуация жильцов. Для них организовали пункты временного размещения и горячего питания.
Ранее в Казани эвакуировали ряд школ на фоне атак БПЛА.