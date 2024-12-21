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Глава Пермского края выразил поддержку Казани после атаки БПЛА

Утром 21 декабря Татарстан атаковали беспилотники.

Источник: соцсети

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал жителей Казани после новостей об атаке украинских БПЛА.

«Сегодня вражеские беспилотники атаковали Казань. В результате прилетов пострадали жилые дома. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. В городе проводится выборочная эвакуация. Выражаю поддержку всем жителям соседнего региона. Казань, мы с вами!», — написал глава региона в социальных сетях.

Ранее «Комсомолка» писала, что 21 декабря в 7.50 утра Минобороны РФ сообщило о том, что над территорией Татарстана пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа.

Официально подтверждено восемь прилетов беспилотников в Казани. Один из них на промпредприятие, один над рекой, шесть атак пришлись на жилые дома, сообщают власти.