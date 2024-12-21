Глава Пермского края выразил поддержку Казани после атаки БПЛА

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал жителей Казани после новостей об атаке украинских БПЛА.
«Сегодня вражеские беспилотники атаковали Казань. В результате прилетов пострадали жилые дома. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. В городе проводится выборочная эвакуация. Выражаю поддержку всем жителям соседнего региона. Казань, мы с вами!», — написал глава региона в социальных сетях.
Ранее «Комсомолка» писала, что 21 декабря в 7.50 утра Минобороны РФ сообщило о том, что над территорией Татарстана пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа.
Официально подтверждено восемь прилетов беспилотников в Казани. Один из них на промпредприятие, один над рекой, шесть атак пришлись на жилые дома, сообщают власти.