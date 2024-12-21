Аэропорт Казани задержал четыре рейса из-за атак БПЛА

УФА, 21 дек — РИА Новости. Четыре авиарейса из казанского аэропорта в Москву, Калининград, Сочи и Новосибирск задерживаются после временного закрытия авиаузла из-за прилетов БПЛА на жилые массивы Казани, следует из онлайн-табло аэропорта.
Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на республику была совершена атака БПЛА. Всего было зафиксировано восемь прилетов, из них один на промышленное предприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив.
Погибших и пострадавших нет.
Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения временно не осуществляет приём и отправку воздушных судов.
Из онлайн-табло аэропорта следует, что в настоящее время задерживаются четыре авиарейса: в Москву, Калининград, Сочи и Новосибирск.