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Лайнер, летевший рейсом Екатеринбург — Казань, развернули в воздухе из-за атаки БПЛА

Утром 21 декабря самолет, следовавший рейсом Екатеринбург — Казань, развернули в воздухе из-за атаки дронов.

Борт WZ-1069 авиакомпании Red Wings вылетел из аэропорта Кольцово в 09:14, спустя час полета командир экипажа сообщил, что судно возвращается обратно.

«По геолокации где-то над Уфой нам сообщили, что небо над Казанью закрыто и мы возвращаемся в Екатеринбург. Потом уже про дроны сказал бортпроводник», — рассказала порталу E1.ru пассажирка рейса Татьяна.

Самолет приземлился в Кольцово в 10:30, новое время отправления лайнера пока неизвестно, сообщил представитель авиакомпании Red Wings.

Утром 21 декабря Казань подверглась массовой атаке украинских БПЛА, рассказали в главном военном ведомстве РФ. С 7:40 до 9:20 (по московскому времени) дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.