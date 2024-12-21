Лайнер, летевший рейсом Екатеринбург — Казань, развернули в воздухе из-за атаки БПЛА

Борт WZ-1069 авиакомпании Red Wings вылетел из аэропорта Кольцово в 09:14, спустя час полета командир экипажа сообщил, что судно возвращается обратно.
«По геолокации где-то над Уфой нам сообщили, что небо над Казанью закрыто и мы возвращаемся в Екатеринбург. Потом уже про дроны сказал бортпроводник», — рассказала порталу E1.ru пассажирка рейса Татьяна.
Самолет приземлился в Кольцово в 10:30, новое время отправления лайнера пока неизвестно, сообщил представитель авиакомпании Red Wings.
Утром 21 декабря Казань подверглась массовой атаке украинских БПЛА, рассказали в главном военном ведомстве РФ. С 7:40 до 9:20 (по московскому времени) дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.