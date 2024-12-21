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Глава Татарстана поручил оповещать население о местах эвакуации

Минниханов поручил оповещать население о местах эвакуации на фоне атаки БПЛА.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов на фоне атаки БПЛА на Казань сообщил, что дал поручение оповещать население о местах эвакуации.

«Самое главное, не поддавайтесь панике. Поручил, чтобы население оповещали о местах эвакуации», — написал Минниханов в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на республику была совершена атака БПЛА. Всего было зафиксировано восемь прилетов, из них один на промышленное предприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив.