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Бойцы «Центра» продвинулись в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Бойцы группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 580 военнослужащих, танк Leopard. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Песчаное, Красное, Новотроицкое, Новооленевка, Надеждинка, Красноармейск, Щербиновка и Шевченко Донецкой Народной Республики. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 580 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ», — сказали в министерстве.

Также ВСУ потеряли боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и М1117 производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и три боевые бронированные машины, в том числе MaxxPro производства США.