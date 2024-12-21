ВСУ потеряли от действий группировки «Запад» до 440 бойцов

«Потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, 3 танка, в том числе Leopard производства ФРГ, 2 пикапа, 5 122-мм гаубиц Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 2 105-мм гаубицы М101 и 2 105-мм гаубицы М119. Уничтожены склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы», — сказали в ведомстве.