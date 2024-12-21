ВС РФ освободили населенный пункт Островского в ДНР

ВС РФ поразили фoрмирования двух механизированных, мотoпехотной, штурмовой, горно-штурмовой украинских бригад, а также двух фoрмирований теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Ореховo-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск ДНР и Белoгоровка ЛНР.