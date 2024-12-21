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Очаг возгорания в ЖК «Лазурные небеса» в Казани локализовали

КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. Очаг возгорания в казанском ЖК «Лазурные небеса» после атаки БПЛА локализован, сообщил журналистам представитель МЧС на месте происшествия.

Источник: © РИА Новости

«Очаг возгорания локализован», — сказал представитель МЧС.

По его словам, пожарные и спасатели продолжают тушение и проводят обход здания.

Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также еще один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.