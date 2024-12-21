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Мэрия Казани рассказала о состоянии жильцов дома, который атаковал беспилотник

КАЗАНЬ, 21 декабря, ФедералПресс. Один из атаковавших Казань беспилотников попал в крышу жилого дома на улице Клары Цеткин. Жильцов эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в мэрии города.

«Предоставили жителям при необходимости места размещения. Пострадавших нет», — подчеркнули в администрации.

Отмечается, что после того, как коммунальные службы закончат обследование крыши, можно будет приступить к ее восстановлению.

Напомним, сегодня Казань атаковали восемь украинских беспилотников. Шесть из них врезались в жилые дома. Один взял за цель одно из промышленных предприятий города.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Минниханов прокомментировал атаку БПЛА на Казань: «Враг напал на мирных жителей».