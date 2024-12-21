Мэрия Казани рассказала о состоянии жильцов дома, который атаковал беспилотник

«Предоставили жителям при необходимости места размещения. Пострадавших нет», — подчеркнули в администрации.
Отмечается, что после того, как коммунальные службы закончат обследование крыши, можно будет приступить к ее восстановлению.
Напомним, сегодня Казань атаковали восемь украинских беспилотников. Шесть из них врезались в жилые дома. Один взял за цель одно из промышленных предприятий города.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Минниханов прокомментировал атаку БПЛА на Казань: «Враг напал на мирных жителей».