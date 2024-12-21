Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили танк Leopard ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов Западной группировки ВС РФ уничтожили танк Leopard в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: ТАСС

«В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА группировки войск “Запад” в Харьковской области выявили танк Leopard ВСУ на выезде из укрытия. Оперативная информация о местоположении танка ВСУ была передана на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк боевиков ВСУ. Серией прямых ударов FPV-дронами группировки войск “Запад” танк Leopard производства ФРГ был уничтожен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, наблюдаются точные попадания ударных беспилотников, возгорание топлива танка ВСУ и сильный пожар.