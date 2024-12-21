ВС РФ уничтожили танк Leopard ВСУ в Харьковской области

«В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА группировки войск “Запад” в Харьковской области выявили танк Leopard ВСУ на выезде из укрытия. Оперативная информация о местоположении танка ВСУ была передана на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк боевиков ВСУ. Серией прямых ударов FPV-дронами группировки войск “Запад” танк Leopard производства ФРГ был уничтожен», — говорится в сообщении.