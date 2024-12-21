Минздрав Татарстана: Больницы Казани переведены в режим повышенной готовности

«Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.
ВСУ атаковали Казань беспилотниками утром 21 декабря в три волны с разных направлений. Три дрона были уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три — подавлены средствами РЭБ.
В результате атаки пострадали жилые дома в Советском, Кировском и Приволжском районах Казани.
Мэрия Казани попросила жителей города спускаться в подвалы при сигнале тревоги, а глава Татарстана Рустам Минниханов призвал народ не поддаваться панике.
По данным властей республики, пострадавших в результате атаки нет.