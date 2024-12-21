Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Татарстана: Больницы Казани переведены в режим повышенной готовности

Все больницы Казани после атаки беспилотников ВСУ на город были переведены в режим повышенной готовности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Минздрав Татарстана.

Источник: РИА "Новости"

«Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

ВСУ атаковали Казань беспилотниками утром 21 декабря в три волны с разных направлений. Три дрона были уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три — подавлены средствами РЭБ.

В результате атаки пострадали жилые дома в Советском, Кировском и Приволжском районах Казани.

Мэрия Казани попросила жителей города спускаться в подвалы при сигнале тревоги, а глава Татарстана Рустам Минниханов призвал народ не поддаваться панике.

По данным властей республики, пострадавших в результате атаки нет.