В Воронежской области уничтожили фрагмент найденного боеприпаса

В Таловском районе специалисты уничтожили фрагмент найденного боеприпаса. Об этом сообщили областные власти днем 21 декабря.
Они уточнили, что фрагмент боеприпаса был ранее найден неподалеку от одного из населенных пунктов. Он был успешно уничтожен на месте его падения.
— Строения в населенном пункте не повреждены, — подытожили в пресс-центре облправительства.
Накануне глава Таловского района оповестил о том, что готовится уничтожение фрагмента. Местных жителей на некоторое время расположили в Доме культуры и в сельской школе. Угрозы населению и жилым домам не было.